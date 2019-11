Die Stadt Osnabrück muss die Osnabrücker Tafel finanziell unterstützen

Osnabrück. Die Analyse des Vorsitzenden der Osnabrücker Tafel ist erschreckend. Immer mehr Rentner müssen beim Lebensmitteleinkauf das einsparen, was sie mehr an Miete zahlen müssen. Rentner, die im Niedriglohnsektor beschäftigt waren, können von den niedrigen Renten oder der Grundsicherung nicht mehr leben und sehen sich gezwungen, sich über die Tafel zu versorgen. Das muss ein Weckruf für die Stadt Osnabrück sein! Ein Kommentar.

