Vor rund 200 Gästen in der Landvolkhochschule Oesede hat Caritas-Direktor Franz Loth (Mitte) den Vorsitzenden des Caritasrats, Gerrit Schulte, (links) verabschiedet. Ludger Abeln (rechts) moderierte die Veranstaltung. Foto: Thomas Osterfeld.

Georgsmarienhütte. Nach zwölf Jahren als Vorsitzender des Osnabrücker Caritasrats geht der wortgewaltige Diakon Gerrit Schulte in den Ruhestand. Bei einem Festakt mit rund 200 Gästen in der Landvolkhochschule Oesede hat Bischof Franz-Josef Bode am Samstag Nachfolger Antonius Otten eingeführt. Welche Akzente der Emsländer nun als Caritasrat-Vorsitzender setzen möchte.