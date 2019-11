Dichter Qualm: Feuerwehr Osnabrück in Hasestraße alarmiert CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Michael Gründel

Osnabrück. Am späten Samstagnachmittag ist die Osnabrücker Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen in der Hasestraße im Einsatz gewesen. Dort hatte es in einem Haus stark gequalmt.