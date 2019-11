Vorentscheid von Rock in der Region in Hagen CC-Editor öffnen

La Vila um Sängerin Rebecca Nietzke sicherten sich den ersten Platz mit heftigem, aber melodischem Metal. Damit sind sie am Freitag, 6. Dezember mit am Start im Haus der Jugend beim Finale von Rock in der Region 2019. Foto: Markus Strothmann

Hagen a.T.W.. Vier Bands sind am Freitag bei Stock in Hagen angetreten, um auszukegeln, wer ins Finale kommt bei Rock in der Region 2019. Den ersten Platz sicherten sich La Vila, den zweiten Lilly Legit – trotzdem werden in der Relegation am 30.November Hobo at the Railroad Station spielen.