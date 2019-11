Gelungenes Musical der AG Musik und Kultur in der Osnabrücker Markuskirche CC-Editor öffnen

Aussteigerin Kate (Nathalie Trapka) und Behördenmensch Jake (Benjamin Loske) nähern sich trotz gegenteiliger Ansichten einander an. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Mit ihrem zehnten Musical-Projekt "P. I. A. – Was kann ich für Dich tun?" hat die Arbeitsgemeinschaft Musik und Kultur in der evangelischen Jugend Osnabrück jetzt ihr Publikum in der Markuskirche begeistert.