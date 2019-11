Osnabrück. Wer in Osnabrück einen Hund hält, muss im Stadtgebiet umfassende Leinenzwang-Regeln beachten. Im Bürgerforum Schölerberg präsentierte ein Anlieger kürzlich seine Idee für eine weitere Freilauffläche für die Vierbeiner. Diese könnte auf einer Waldlichtung entstehen.

