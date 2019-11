Der Hörner Weg in Hellern soll zwischen den Hausnummern 22 und 47 vorübergehend gesperrt werden. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Der Hörner Weg wird demnächst wieder gesperrt – halbseitig in einem Abschnitt für neue elektrische Anschlüsse, voll in einem anderen Abschnitt für neue Kanäle. Was kommt da auf die Anwohner zu? Das wollten sie nun im Bürgerforum Hellern wissen.