Osnabrück. Julian Mahid Carly-Hossain heißt der Gewinner des Osnabrücker Dramatikerpreises in seinem nunmehr vierten Durchlauf. Für sein Stück „Verbindungsfehler“ wird er mit dem mit 6000 Euro dotierten 1. Preis und einer Uraufführung am Osnabrücker Theater ausgezeichnet.

