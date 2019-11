Osnabrück. Seit 15 Jahren läuft „Dittsche“ regelmäßig im WDR-Fernsehen. Nun wagt sich Olli Dittrich aus der Eppendorfer Grillstation hinaus in das wirklich wahre Leben und geht auf Tournee. Am Dienstag, 19. November 2019, gastiert er in der Osnabrück-Halle.

Schon in den Achtzigerjahren, als Olli Dittrich selbst eine Zeit der Arbeitslosigkeit erlebte, dachte er sich die Figur eines sympathischen Losers aus, der andere Menschen mit seinem Halbwissen volllabert. Seit 2004 schlüpft der Komiker in den Bademantel – und damit in die Figur Dittsche, die in den Imbiss schlurft und Pommeswirt Ingo (Jon Flemming Olsen) mit seinen abstrusen Ansichten und Gedanken nervt. Für seine Darstellung des Dittsche wurde Dittrich mehrfach ausgezeichnet. Die Besonderheit: Er kommt ohne Drehbuch aus.

Auf seiner Tournee steht Dittsche allein auf der Bühne, Ingo bleibt in der "Eppendorfer Grillstation". So kann er ungehindert philosophieren und von Kim Jong-un, Putin, Donald Trump und anderen "Titanen" schwadronieren. Mal sehen, was er in Osnabrück erzählen wird. Denn seine Live-Shows werden offenbar ebenso improvisiert wie die TV-Sendungen.

