Osnabrück. Nur der Aufmerksamkeit ihrer Hunde verdankt eine Frau aus Osnabrück möglicherweise ihr Leben. Die zwei Tiere weckten die 58-Jährige durch ihr Gebell, als der Vorbau ihres Wohnwagens in Brand stand. Ein Hund überlebte das Feuer nicht.

