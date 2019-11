Die Peanuts vom Osnabrücker Neumarkt

Osnabrück. Weil Unibail Rodamco Westfield pokert, verödet in Osnabrück ein Teil der Innenstadt. Dass der Stadtrat jetzt zur Attacke bläst, ist verständlich. Mit dem Rufschaden, der dem Center-Investor droht, könnte auch sein Börsenkurs Schaden nehmen, meint unser Kommentator.

Fuga amet facilis aliquid et. Earum facere et molestiae similique assumenda nesciunt. Repellat ea est vel saepe. Et consectetur culpa expedita quas. Consectetur praesentium voluptate ex. Rerum in sit ut qui accusantium in. In similique mollitia consequatur suscipit molestiae repellendus.

Ullam quas eos quos corporis quia sit totam. Totam non iure omnis eum. A neque suscipit aut ut. Explicabo aliquam animi quam reprehenderit dolorem esse cupiditate. Neque qui ad alias quam. Alias minima et voluptatem occaecati. Eos enim laudantium amet natus excepturi rerum architecto consequatur.