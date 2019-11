Foto: Uli Deck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Osnabrück/Olfen. Bei Pflugarbeiten auf einem Acker in Olfen im Münsterland ist am Donnerstagvormittag ein Glasfaserkabel beschädigt worden. In der Folge kam es zu einer Internetstörung in der Region Osnabrück. Betroffen waren offenbar Kunden der Telekom.