Osnabrück. Die Stadt Osnabrück will als Pilotprojekt für zwei Jahre eine Fachstelle zur Wohnraumsicherung und Prävention einrichten. Hintergrund ist die seit Jahren steigende Zahl von Wohnungslosen.

Wenn die Räumungsklage kommt, ist es oft schon zu spät. Eine Fachstelle bei der Stadt soll als "Wohnungsnotfallhilfe" bei Problemen zwischen Mieter und Vermieter künftig rechtzeitig eingreifen. 120.000 Euro kostet das die Stadt für die kommenden zwei Jahre, dieselbe Summe schießt außerdem das Land hinzu. Über die Ausgabe hat der Rat zu entscheiden. Beraten wird das Projekt im Sozialausschuss am Mittwoch, 13. November. (Weiterlesen: "Wegschauen ist Höchststrafe“ – Berater der Wohnungslosenhilfe Osnabrück im Interview)

„Wohnungslosigkeit als gesellschaftliches Phänomen ist vielschichtig“, wird Stadträtin Katharina Pötter in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. „Es gibt keine homogene Gruppe der Wohnungslosen. Die Ursachen sind verschieden, die Folgen jedoch gravierend: soziale Stigmatisierung, Ausgrenzung, Perspektivlosigkeit, um nur einige davon zu nennen.“

Die Fachstelle soll mit diversen Osnabrücker Hilfseinrichtungen kooperieren, zum Beispiel mit der Schuldnerberatung, der Suchtberatung, dem Sozialpsychiatrischen Dienst, aber auch dem Sozialen Dienst in den Justizvollzugsanstalten. "Entscheidende Bedeutung kommt der Kooperation mit der Wohnungswirtschaft zu", so die Stadt in der Mitteilung. "Neben den freien Trägern sind sowohl die Wohnungsgesellschaften als auch die privaten Vermieter Partner in dem Hilfeprozess."