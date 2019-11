Osnabrück. Laura Hartmann soll Brücken bauen, die die Menschen schnurstracks in das Osnabrücker Museumsquartier führen: Die in Hagen lebende Noch-Studentin hat gerade ihren Job als erste Museumslotsin der Stadt angetreten.

Sie soll Menschen in die Museen locken, die sich sonst eigentlich gar nicht für Kunst oder Stadtgeschichte interessieren: Laura Hartmann. Die Noch-Studentin hat jetzt einen Job: Sie ist die erste Osnabrücker Museumslotsin.

„Es gibt zu viele Gründe, nicht ins Museum zu gehen. Frau Hartmann wird in Zukunft dazu beitragen, diese Gründe zu finden und auszuräumen“, erklärt Nils-Arne Kässens. Der Direktor des Museumsquartiers hat gerade die Museumslotsin vorgestellt, die sich ganz offensichtlich auf ihren neuen Job freut. Ihr Gesichtsausdruck spricht Bände. Geduldig wartet sie, bis Kässens und Patricia Mersinger, die Leiterin des Fachbereichs Kultur, die Erwartungen an sie als Lotsin erläutert haben, dann erklärt sie selbst, warum sie die richtige Person auf diesem Posten ist: „Es ist mein Interesse an Menschen, an ihren Geschichten und ihrer Geschichte“, sagt die 28-Jährige. Obwohl sie erst vor zwei Jahren aus Oldenburg, wo sie aufwuchs, in die Nähe von Osnabrück gezogen ist, um hier zu studieren, hat sie die Stadt schon sehr intensiv kennen gelernt.

„Osnabrück ist sehr aufgeschlossen und gerade in den Bereichen aktiv, in denen ich tätig bin“, meint Laura Hartmann. Dann erzählt sie von den „One World Sessions“ im Spitzboden der Lagerhalle. Im April 2017 hatten Musiker und Musikfreunde aus aller Welt angefangen, sich im Spitzboden zu treffen und sich mithilfe von Musik kennen zu lernen. Nach und nach hat sich das Format etabliert. Als Hartmann mit finanzieller Unterstützung des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur ins Boot geholt wurde, sollte das Kommunikationsspektrum auf Kunst, Literatur, Tanz, Fotografie, Film, Video oder Schauspiel ausgeweitet und ein Netzwerk aufgebaut werden. „Ich habe viele wichtige Leute und Institutionen kennen gelernt“, sagt Hartmann, die den Minijob als Organisatorin und Koordinatorin neben ihrem Studium ausgeübt hat.

In Oldenburg hatte sie ihren Bachelor in Sozialwissenschaften und Gender Studies absolviert. Nach Osnabrück hat es sie gezogen, weil man hier Internationale Migration und Interkulturelle Beziehungen studieren kann. Ihre Masterarbeit hat sie jetzt fast fertig. „Ich werde sie bis zum Ende dieses Jahres abgeben, dann kann ich mich voll auf meinen neuen Job konzentrieren“, betont sie.

Hartmann versteht das Museum als einen Ort der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, der für alle offen stehen soll. Ein Ort der Identifikation. „Ich will in die Stadtteile gehen, die Leute dort ansprechen und motivieren.“ Die Kommunikation mit anderen Menschen liegt ihr. Während ihres Bachelorstudiums hat sie ein Auslandssemester in Istanbul absolviert. Ein Vierteljahr hat sie in der Millionenmetropole gelebt. „Eine spannende Zeit, in der ich hautnah sehr viel über unsere Geschichte, über das urbane Leben und andere Kulturen erfahren habe“, sagt Hartmann.

Jetzt wohnt sie in Hagen a.T.W.. „Ich habe in Osnabrück nicht nur einen interessanten Studienplatz und tolle Beschäftigungen gefunden, mit denen ich mein Studium mitfinanzieren konnte, sondern auch einen Lebensgefährten.“ Mit ihm lebt sie, wie sie sagt, in einer Landwohngemeinschaft. „Die Nähe zur Natur bringt mir sehr viel, wenn ich aus der Stadt komme, in der Ruhe doch eher Seltenheitswert hat.“

Anzeige Anzeige

Zwei Jahre lang darf Laura Hartmann jetzt Menschen in die Osnabrücker Museen lotsen. Ihre Anstellung wird als Pilotprojekt verstanden, das vom Kulturbereich der Stadt, von der Stiftung Niedersachsen sowie der Stahlwerkstiftung finanziert wird. 70 Interessenten hatten sich auf den Job beworben, aber schon nach einer Woche bekam Hartmann ihre Zusage. Wenn es ihr gelingt, die Museumsleute zu „pieken“, wie Kässens es formulierte, damit sie ihre Museen zu spannenden Orten des Lernens und Lebens machen, sollte ihre Anstellung auch darüber hinaus Bestand haben.