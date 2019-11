Osnabrück. Im August starb ein Radfahrer in Osnabrück bei einer Kollision mit einem Radlader. Noch immer ist der Fall nicht gänzlich geklärt.

Drei Monate ist es nun schon her, dass der Radfahrer starb. Auf erneute Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft berichtete diese den bisherigen Ermittlungsstand.

Kollision an Ampelkreuzung

Demnach war der 39-jährige Radfahrer am 8. August auf der Magdalenenstraße unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Sutthauser Straße kam es dann zum Zusammenstoß mit einem Radlader. Der 69-Jährige fuhr mit der Baumaschine stadteinwärts auf der Sutthauser Straße, so Staatsanwalt Lennart Jacobs.

Unklar sei noch, in welche Richtung der Radfahrer fahren wollte. Und auch weiterhin sei unklar, wie es zu der Kollision gekommen war. Ampeln regeln den Verkehr an der Kreuzung. Ob der Radfahrer oder Fahrer des Radladers eine rote Ampel missachtet habe, dazu konnte Jacobs keine Auskunft geben.

"Derzeit steht noch das Ergebnis eines von hier in Auftrag gegebenen Verkehrsunfallgutachtens aus." Das nehme noch einige Wochen in Anspruch, so Jacobs.



Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Fahrer des Radladers wegen fahrlässiger Tötung. Er hatte einen Schock erlitten.