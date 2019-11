"Friede 1648": Diese Klinke ziert das Rathaus in Osnabrück. Dort tagt heute Abend der Rat. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Diese Tagesordnung hat es in sich! In seiner Sitzung am Dienstag, 5. November 2019, setzt sich der Osnabrücker Rat mit der Forderung nach einem Mietendeckel auseinander. Außerdem will die Stadt nach dem Center-Aus am Neumarkt eine interkommunale Allianz gegen den Mega-Investor schmieden. Wir berichten live im Ticker.