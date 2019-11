Osnabrück. In der Ratssitzung der Stadt Osnabrück am Dienstag, 5. November 2019, stehen unter anderem die Einrichtung einer durchgehenden Bahnverbindung zwischen Osnabrück und dem Emsland sowie die Bebauung des Parkplatzes am Dominikanerkloster auf der Tagesordnung. Wir berichten live im Ticker aus dem Rathaus.

