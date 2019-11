Osnabrück. Das Osnabrücker Zentrum für Jugendberufshilfe feiert am Sonntag, 10. November, nicht nur 25-jähriges Bestehen: Auch der jährliche Herbstmarkt findet an diesem Tag in der Dammstraße 14 statt. Von 12.30 bis 16 Uhr können Besucher Produkte kaufen, die die Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst hergestellt haben.

Ziel des Zentrums für Jugendberufshilfe ist es, Jugendliche für eine Ausbildung oder den Berufseinstieg zu qualifizieren. In der Einrichtung, die zunächst als Pilotprojekt gegründet wurde, arbeiten nach Angaben der Stadt Osnabrück inzwischen 24 Mitarbeiter, darunter handwerkliche Anleiter, Pädagogen und Verwaltungsmitarbeiter. Sie unterstützen die jungen Menschen individuell.



Rund 100 Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre erlernen so die Verarbeitung von Holz und Metall, den Umgang mit Farbe, sie arbeiten im Lager, in der Garten- und Landschaftsgestaltung, in der Hauswirtschaft oder in der Fahrradwerkstatt. Die jungen Menschen, die in der Dammstraße lernen und arbeiten, werden zum Teil vom Jobcenter gefördert. Einige nehmen im Rahmen des Übergangsmanagements Schule-Beruf an den Angeboten teil oder besuchen die Dammstraße, um ihre Schulpflicht zu erfüllen. Begleitend erhalten sie Training zur Förderung der sozialen Kompetenz, Selbstbehauptungstraining und Bewerbungstraining.

Geld fließt in Projekte des Zentrums

„In der Regel arbeiten die Teilnehmer an Auftragsarbeiten“, wird Leiterin Lydia Kies in einer Pressemitteilung zitiert. Müssen beispielsweise Bänke im Stadtgebiet erneuert oder repariert werden, übernehmen das nicht selten die Jugendlichen. Die Produkte, die beim Herbstmarkt angeboten werden, stellen sie speziell für den Markt her. Lydia Kies hofft, dass viele der jungen Menschen auch beim Verkauf an den Ständen helfen. „Die Rückmeldung der Besucher ist oft sehr positiv“, sagt sie. „Da erfahren die Jugendlichen Anerkennung und werden gelobt – etwas, das sie aus ihrem Alltag häufig gar nicht kennen.“ Das eingenommene Geld fließt vollständig in Projekte des Zentrums.

Durch den Besuch des Zentrums bekommt der Alltag der Jugendlichen eine Struktur. Sie bekommen viermal in der Woche mittags etwas zu essen und erfahren, dass gute Mitarbeit belohnt wird. Wer 80 Prozent der vereinbarten Zeit in dem Zentrum mitarbeitet, erhält beispielsweise einen Gutschein für ein Osnabrücker Geschäft. Tun sich Jugendliche besonders hervor, werden sie ins Projektteam aufgenommen und dürfen besondere Projekte planen und umsetzen.

50 Prozent der Jugendlichen werden vermittelt

Der Erfolg gibt Lydia Kies und ihrem Team recht. „Im vergangenen Jahr konnten wir 50 Prozent der Jugendlichen in eine Ausbildung oder eine Anstellung vermitteln“, sagt die Leiterin. „Das ist ein sehr guter Anteil.“ Möglich macht das neben der individuellen Betreuung der Jugendlichen durch Handwerksmeister und pädagogische Kräfte auch die enge Kooperation mit dem Jobcenter. Dreimal wöchentlich ist ein Mitarbeiter des Jobcenters vor Ort und informiert sich über die Fortschritte der jungen Leute.

Der Herbstmarkt findet in der Holzwerkstatt des Zentrums statt. Neben vielen schönen Dingen werden dort Gegrilltes sowie vegetarische Erbsensuppe angeboten. Auch einen Wunschbaum wird es wieder geben. Daran hängen die Jugendlichen Wünsche bis zu einem Wert von 20 Euro auf. Besucher können diese Wünsche mitnehmen und sie den Jugendlichen erfüllen. Bei der Weihnachtsfeier bekommen sie sie dann überreicht.