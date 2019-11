Osnabrück. Im Mai wurde der erste Abschnitt des Radschnellwegs zwischen Osnabrück und Belm freigegeben. Seither wurden nach Angaben der Stadt Osnabrück mehr als 125.000 Radler an der Zählschleife in der Schlachthofstraße registriert.

„Das ist ein guter Start, insbesondere da erst ein erster Abschnitt des Radschnellwegs Osnabück – Belm realisiert ist“, wird Osnabrücks Stadtbaurat Frank Otte in einer Mitteilung der Stadt zitiert. In den Zeiten außerhalb der Schulferien fuhren Montag bis Freitag durchschnittlich 880 Radler an der Zählstelle vorbei. Der Spitzenwert war am 19. August mit 1176 Fahrrädern, der niedrigste am verregneten Sonntag, 29. September, mit 104. (Weiterlesen: Park-and-Ride-Parkplätze für Autos am Radschnellweg Osnabrück-Belm?)



„Die Auswertungen sind für uns sehr spannend“, erläutert die Radverkehrsbeauftragte Ulla Bauer, „wir können damit gut erkennen, wie sich der Radverkehr auf dieser Achse insgesamt entwickelt, wie viele Menschen im Sommer und Winter Rad fahren und was ein Witterungswechsel bewirkt“.

Der erste Teil des Radweges wurde im Mai dieses Jahres freigegeben, bis 2021 oder 2022 soll er bis nach Belm führen. Am Anfang der Schlachthofstraße misst eine Zählstation die Vorbeiradelnden. In der Vergangenheit hatte die Stadt zunächst mit bis zu 1700 Radlern pro Tag gerechnet. (Weiterlesen: Fünf Monate nach der Eröffnung: Ist der Radschnellweg Osnabrück-Belm ein Erfolg?)

Auf der Website rswosnabelm.eco-counter.com können die aktuellen Zahlen eingesehen werden.