Die Polizei hat am Montag drei Autoknacker in Osnabrück festgenommen. Symbolfoto: Jens Schierenbeck/dpa

Osnabrück. Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Montagmorgen drei Männer festgenommen, die zuvor ein Auto im Osnabrücker Stadtteil Wüste aufgebrochen hatten. Möglicherweise kommt das Trio noch für weitere ähnliche Taten in Stadt und Landkreis in Frage.