Osnabrück. Mit dem Performance-Stück "Rauschen" gastierte die Theatersparte vom inklusiven Blaumeier-Atelier aus Bremen am Freitag im Saal des Piesberger Gesellschaftshauses.

"Eine Performance ist eine künstlerische Darstellung." Die Art, wie Spielerin Gisela Knorr diese Tatsache verkündet, bringt manchen im Publikum zum Lachen. Denn was die weiß gekleidete 80-Jährige da wie aus einem Lehrbuch vorträgt, ereignet sich gerade unweit von ihr auf einem weißen Siegespodest. Dort umarmen sich drei Männer und schaffen es nur auf diese Weise, gemeinsam Platz auf der obersten Stufe zu finden.

Schneller, höher, weiter, besser - um den Druck des ständigen Siegen-Müssens in einer Leistungsgesellschaft ging es in dem Stück "Rauschen", das am Freitag als Gastspiel von "Blaumeiers fragmentarichem Theater" im Saal des Piesberger Gesellschaftshauses aufgeführt wurde. Unter ihrem Leitmotiv "Begabung statt Behinderung" hatte die Theatersparte vom "Blaumeier-Atelier", einem seit 1986 bestehenden inklusiven Kunstprojektes in Bremen, erstmals eine Performance erarbeitet. Diese entwickelten die 13 "Blaudrians" unter der Regie von Theaterpädagogin Maxi Milena Heinrich und Schauspielerin Simone Zinke als collagenhafte Szenenfolge, die um das ständige Bemühen kreist, die eigenen Erwartungen und die der anderen zu erfüllen.

Der Titel "Rauschen" bezieht sich auf das beim Wechseln von einem Radiosender zum nächsten entstehende Geräusch. Wobei es in dem Stück eher um den Wechsel von einer Szene zur nächsten ging. Denn in freiem Spiel blieben alle Akteure im Saal verteilt und zogen sich gegenseitig vom jeweiligen Spielort ins Geschehen hinein.

So pumpte etwa Klaus Wöller hinter einem Fadenvorhang das ganze Stück über Bälle auf, die schließlich von Uwe Großmann sortiert wurden. Bernd Darbow wurde in ein dickes Stück Tauseil verstrickt, Roswitha Großmann saß auf einer Schaukel und wiegte einen Reissack wie ein Baby in den Schlaf. Und Rollstuhlfahrer Lulzim Berscha widersprach den Rechenergebnissen eines Mitspielers. Zum Abschluss des 75-minütigen Stückes entwirrte Gisela Knorr das dicke Tauseil und erklärte hoffnungsfroh wie mehrdeutig: "Ich sehe jetzt das Ende."