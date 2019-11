Stimmgewaltig für eine friedliche Welt: Das Niedersächsische Vokalensemble unter Joachim Siegel beim „Musica pro pace“-Konzert in der Kleinen Kirche. Foto: Andre Havergo

Osnabrück. „Dieser Krieg ist nicht unser Krieg“, so klingt es ziemlich entschieden am Schluss von Hanns Eislers „Gegen den Krieg“, einem a-cappella Chorwerk auf einen Text Bertolt Brechts. Die Zeile ist das Motto des diesjährigen „Musica pro pace“-Konzerts in der Kleinen Kirche in Osnabrück. Das Niedersächsische Vokalensemble unter Joachim Siegel sang unter anderem Werke von Hanns Eisler, Randall Thompson und Samuel Barber.