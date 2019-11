Der Verkehr staut sich in beide Richtungen. Foto: Michel Fritzemeier/ Nord-West-Media

Ibbenbühren. Am Samstagmittag ist ein LKW auf der Autobahn 30 bei Ibbenbühren aus bisher ungeklärter Ursache in die Mittelschutzleitplanke geraten. Die zwei Insassen wurden dabei verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn wurde in beide Richtungen voll gesperrt.