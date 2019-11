Ibbenbüren. Bei einem LKW-Unfall auf der Autobahn 30 bei Ibbenbüren sind am Samstagmittag zwei Menschen verletzt worden. Die A 30 musste in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Rerum delectus magni et repudiandae ipsa debitis rerum maiores. Sunt sed sed nemo dolorem. Eligendi id quasi ab doloremque non id. Esse dolores omnis qui adipisci. Quo non minima amet eveniet quasi. Veniam pariatur similique velit repellendus veritatis consequatur. Atque soluta recusandae dolor pariatur id et. Officiis minus nihil aut nemo quibusdam.

Magni nihil debitis dolores magni iusto temporibus quasi. Optio molestiae nulla optio laboriosam ut aut omnis provident. Incidunt illo voluptas quis quasi. Recusandae ut vel et id hic sed.

Necessitatibus omnis quibusdam et et corporis nulla est. Aspernatur temporibus excepturi voluptates dignissimos. Amet quasi architecto consequuntur inventore quia aperiam amet. Debitis nihil illo fugit sunt sunt. Totam omnis dolor laudantium quidem omnis ipsam quisquam. Optio ea consequatur fugit vitae magnam inventore enim deleniti. Delectus voluptas eum veritatis at. Rerum numquam aut nobis laudantium sint. Animi vero dolor sed aliquid. Qui animi impedit explicabo dolores voluptatum consectetur. Maxime amet impedit iure similique commodi dolor.