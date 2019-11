Osnabrücker SPD konzentriert sich auf ihre Kernthemen

Osnabrück. Warum SPD wählen? Im Bund und den allermeisten Bundesländern finden Wähler keine Antwort mehr darauf und wenden sich anderen Parteien zu. Die Osnabrücker SPD kann Antworten geben, weil sie sich richtigerweise auf ihre Kernkompetenzen konzentriert.

