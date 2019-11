Osnabrück. Auf was lässt sich ein Wähler ein, der bei der Kommunalwahl 2021 der SPD seine Stimme gibt? Gebührenfreie Kitas, eine dritte Gesamtschule, mehr Sozialwohnungen, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Das stellen zumindest SPD-Fraktionschef Frank Henning und Ratsherr Philipp Christ in Aussicht.

Drei Jahre nach der jüngsten Wahl und zwei Jahre vor dem nächsten Urnengang steckten Henning und Christ am Freitag im Rathaus die Schwerpunkte sozialdemokratischer Politik in Osnabrück ab. Die SPD will

alle Gebühren für Kindertagesstätten abschaffen,

die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern als Standortfaktor sicherstellen,

in den nächsten zehn Jahren 1000 Sozialwohnungen zusätzlich in Osnabrück bauen lassen,

die Eltern über eine dritte Gesamtschule befragen,

die Schulen weiter sanieren,

ein gesamtstädtisches Verkehrskonzept mit mehr Radrouten und besserem ÖPNV entwickeln,

effizient das Klima schützen durch die Förderung von Altbausanierungen.

Keine Kita-Gebühren

Im vergangenen Jahr scheiterte die Osnabrücker SPD im Rat mit der Forderung, die Betreuung auch für Kinder unter drei Jahren und für Schulkinder, die einen Hort besuchen, gebührenfrei zu stellen. Etwa vier Millionen Euro würde es die Stadt kosten, auf die Elternbeiträge zu verzichten. "Wir haben ein Konzept zur Gegenfinanzierung, ohne die Steuern zu erhöhen", sagte Henning. Die Finanzierung wäre durch Einsparungen an anderer Stelle möglich. Entsprechende Vorschläge will Henning in die am Samstag beginnenden Haushaltsberatungen einbringen. 3400 Familien würden von der Beitragsfreiheit profitieren. Sie zahlen ab 2020 für eine achtstündige Betreuung 235 Euro im Monat, derzeit sind es 199 Euro. Henning forderte zugleich die Unternehmen auf, Betriebskindergärten einzurechten. Davon gebe es in Osnabrück beschämend wenige.

Gleiche Bezahlung

Die SPD will in den kommenden Monaten acht Osnabrücker Unternehmen besuchen, die sich bei der fairen Bezahlung entweder besonders positiv hervortun oder eklatante Unterschiede zulassen. Ziel sei es, so Christ, bei den Unternehmen die Sensibilität zu erhöhen. "Gleiches Geld für gleiche Arbeit ist ein Kernthema, das wir immer wieder auf die Tagesordnung setzen werden", heißt es im vierseitigen Positionspapier der SPD. Außerdem soll die Stadt weitere Gewerbegebiete ausweisen und die Breitbandversorgung vervollständigen.

Bezahlbarer Wohnraum

Die SPD habe sich konsequent für die Gründung einer kommunalen Wohnungsgesellschaft eingesetzt, die nach dem Bürgerentscheid möglichst im kommenden Jahr an den Start gehen soll. 1000 Sozialwohnungen (maximal 5,60 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter) sollen nach Vorstellungen der SPD binnen zehn Jahren geschaffen werden. Dazu sollen auch die Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigt werden.

Moderne Schulen

Dass die Osnabrücker Schulen saniert werden müssen, ist im Rat unstrittig. 80 Millionen stehen dafür in vier Jahren zur Verfügung. Diskussionen gibt es über die Reihenfolge. "Die Prioritätenliste muss ehrlich und transparent abgearbeitet werden", sagte Henning. Zuletzt hatte es Streit im Rat über eine angebliche Bevorzugung des Ratsgymnasiums gegeben. Die SPD setzt sich für eine Elternbefragung über eine dritte Gesamtschule in Osnabrück ein. Sollte sie kommen, wollen die Sozialdemokraten sie in der Südstadt, vorrangig am Schölerberg, platzieren.

Henning erinnerte daran, dass es die SPD war, die den Bau von zunächst drei Kunstrasenplätzen auf den Weg gebracht hatte. Die Förderung der Sportvereine solle verstärkt werden und der VfL, so Henning, "wird eine zweitligataugliche Spielstätte bekommen". Die SPD bevorzuge den Ausbau der Bremer Brücke. Sollte die Machbarkeitsstudie ergeben, dass das nicht möglich ist, werde sich die SPD einem Neubau etwa in der Gartlage nicht verweigern.

Besserer Klimaschutz

Osnabrück ist nach Meinung der SPD beim Klimaschutz bereits weit vorn, hat aber noch viel Luft nach oben. Die SPD will die Altbausanierung stärker fördern, weil da die größten Potenziale liegen, wie Henning sagte: "Der Verkehr macht nur 17 Prozent der CO2-Belastung aus, die Altbauten an die 30 Prozent." Den Grünen warf er vor, "nur auf das Auto" zu schauen. In der Verkehrspolitik fordern die Sozialdemokraten eine "gesamtstädtische Betrachtung" mit Vorrang für den Umweltverbund aus Radwegen und bequemen ÖPNV.