Osnabrück. „400 Art Triple View“ nennt Galerist Wolfgang Knaup die Ausstellung, die er am Sonntag in der Liebigstraße 29 eröffnet.

Treffpunkt Liebigstraße: Durch eine riesige Toreinfahrt gelangt man auf einen Innenhof, der überquert wird, dann ein paar Treppenstufen hinunter und man befindet sich im „Kunstkeller“, einem neuen Paradies für Kunstfreunde, die auf der Suche nach interessanten Bildern oder Skulpturen sind. Auf 130 Quadratmetern klimatisierter Kellerräumlichkeiten findet man hier Kunst – überwiegend zeitgenössisch oder aus dem letzten Jahrhundert. Arbeiten von der Osnabrückerin Sabine Kürzel hängen im selben Raum wie die großformatigen Gemälde des japanischen Malers Nico Namara, der eine Art modernen Pointilismus pflegt. In anderen Räumen findet man Grafiken von Janosch oder ein im Stil des Phantastischen Realismus gemaltes Werk von Rudolf Hausner.

„Ich habe in den letzten Monaten mehrere Nachlässe und Galeriebestände übernommen, die ich beim besten Willen nicht in meiner Galerie unterbringen konnte“, begründet Galerist Wolfgang Knaup die Fülle von Werken, die in den Kellerräumen zu sehen ist. Seit sieben Jahren betreibt Knaup die Galerie Kunstgenuss in der Liebigstraße. Neben Einzel- und Themenausstellungen zeigt er auch regelmäßig Exponate aus eigenem Bestand sowie von Leihgebern oder Kunstwerke, die er in Kommission präsentiert und verkauft.

„Eigentlich bin ich Werkstoffingenieur. Aber schon während meines Studiums hier in Osnabrück bin ich von einem Sammelvirus infiziert worden“, erklärt der heute 67-Jährige. Zunächst kaufte er Drucke, die er sich finanziell leisten konnte, zum Beispiel handsignierte Plakate von Horst Janssen. In den 70er Jahren besuchte er im Grünen Jäger eine Ausstellung des politischen Grafikers Klaus Staeck. Dessen Plakate und Postkarten entfachten ebenfalls Knaups Sammelfieber. Nach und nach wuchs seine Sammlung kontinuierlich. Osnabrücker Künstler wie Walter Hobein oder Franz Hecker, aber auch Emil Schumacher als Vertreter des Informel gehörten zu seinen Favoriten.

Als Rolf Thörner, Experte für Altbausanierung und alter Bekannter von Wolfgang Knaup, mit einem Partner die alte Fabrik an der Liebigstraße kaufte und sanierte, änderte der mittlerweile im Automotivsektor tätige Diplomingenieur sein Leben. Er hängte seinen Job an den Nagel, kaufte ein Segment der renovierten Immobilie und eröffnete darin seine Galerie.

„Glücklicherweise ist jetzt gerade dieser Kellerbereich im Westflügel der Liebigfabrik frei geworden, den ich jetzt mitnutze“, sagt Knaup, der dadurch zum ersten Mal Kunst auf insgesamt 400 Quadratmetern präsentieren kann: „400 Art Triple View“ nennt er die Ausstellung, die sowohl in der Galerie KunstGenuss, im „Kunstkeller“ sowie temporär auch in benachbarten Räumlichkeiten untergebracht ist.

So hat er beispielsweise in seiner Galerie eine ganze Wand mit unterschiedlichen Arbeiten von Günther Uecker bestückt, der, wie man weiß, nicht nur mit Nägeln arbeitet. Einen anderen Schwerpunkt bildet der israelische Künstler und Bühnenbildner David Schneuer, dessen Stil von den Goldenen 20er Jahren geprägt ist. Aber auch diverse Hobeins, Heckers sowie Werke von Otmar Alt und Max Uhlig gehören zu den vielen Kunstwerken, die hier entdeckt werden dürfen.

Anzeige Anzeige

Galerie KunstGenuss und Kunstkeller (Liebigstraße 29): „400 Art Triple View“. Malerei, Grafik, Objekte und Skulpturen auf 400 Quadratmetern. Sonntag, 3. November (Eröffnung um 14 Uhr) bis 26. Januar, Fr. und So. 14-18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter 0170 – 83 50 320