Osnabrück. In Osnabrück wurde eine tonnenschwere Eisenbahnbrücke verschoben, ein 13-jähriger Junge verursachte einen spektakulären Unfall, ein Parkhaus am FMO geriet in Brand und die Bürgermeisterwahl in Dissen wurde für ungültig erklärt. Mehr zu diesen und anderen Themen in unserem NOZ-Monatsrückblick.

Für Schlagzeilen weit über die Region hinaus sorgt ein Brand in einem Parkhaus des Flughafens Münster/Osnabrück (FMO). Am 14. Oktober werden im Parkhaus A mindestens 72 Autos komplett oder stark beschädigt. Die Ermittler der Polizei können den Brandherd auf vier Fahrzeuge begrenzen. Die Ursache für das Feuer ist aber weiterhin unklar. Trotz des Schadens in Millionenhöhe geht FMO-Sprecher Andrés Heinemann davon aus, dass das Gebäude saniert werden kann.

Ein spektakulärer Unfall ereignet sich an der Klöcknerstraße. Ein 55-jähriger Fahrzeughalter, der selbst keinen gültigen Führerschein besitzt, lässt auf dem Parkplatz eines Supermarktes einen 13-jährigen Jungen an das Steuer eines Autos, in dem neben ihm noch zwei weitere Kinder sitzen. Der Junge verliert die Kontrolle über den Wagen, durchbricht mit dem Fahrzeug einen Metallzaun, kracht eine dreieinhalb Meter hohe Böschung hinunter und prallt gegen eine Betonwand. Die drei Kinder und der Erwachsene erleiden bei dem Unfall schwere Verletzungen und werden ins Krankenhaus gebracht.

Rekordverdächtig ist der Bau der neuen Eisenbahnbrücke an der Petersburg. In den vergangenen Monaten wurden neben der 110 Jahre alten Stahlbrücke zwei neue 1900 und 1000 Tonnen schwere Betonbrücken errichtet. Jetzt werden die beiden Brücken mit Hydraulikpressen an ihren endgültigen Standort geschoben. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 3,5 Zentimetern pro Minute muss dabei ein Weg von 17 Metern zurücklegt werden. Bahnmitarbeiter aus Hamburg, Hannover und anderen Dienststellen kommen nach Osnabrück, um das spektakuläre Schauspiel zu beobachten.

Ein anderes wichtiges Verkehrsprojekt wird nach dreijähriger Bauzeit fertiggestellt. Die Knollstraße ist wieder für den motorisierten Verkehr frei – knapp drei Monate früher als geplant. Seit Oktober 2016 wurden auf der fast zwei Kilometer langen Straße Versorgungsleitungen neu verlegt, die Kanalisation modernisiert und die Fahrbahn erneuert.

Bis Ende 2020 will die Stadt 70 neue Stellen in der Kommunalverwaltung schaffen. Dafür werden dringend neue Bürogebäude gesucht. Einen Anfang macht die Stadt mit dem Kauf der Konzernzentrale der Paracelsus-Kliniken an der Sedanstraße für 6,6 Millionen Euro. Als zweite Immobilie stand das ehemalige Finanzamt an der Hannoverschen Straße auf der Liste der Stadt. Der geplante Kauf scheitert aber im Stadtrat an den hohen Kosten, die für eine Grundsanierung anfallen würden, da das Gebäude mit asbesthaltigem Material verputzt ist.

Die dritte Immobilie, die ins Spiel gebracht wird, ist äußerst umstritten: der Parkplatz am Dominikanerkloster. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt stellt eine Bebauung erst einmal zurück, nachdem Anwohner protestiert haben. Stephanie Jörns, Annette Hanekamp und Madeleine Herand hatten einen Antrag auf ein Bürgerbegehren unter dem Titel „Freiraum und Baumbestand am Dominikanerkloster erhalten“ im Büro des Oberbürgermeisters abgegeben. Der Platz mit den schützenswerten Bäumen sei „charakteristisch für das Erscheinungsbild der historischen Altstadt und erfüllt verschiedene Funktionen, die wertvoll für das Stadtklima sind“, heißt es in einer Mitteilung der Initiative „Baumbestand am Dominikanerkloster“. Das Rechtsamt der Stadt prüft nun, ob das Bürgerbegehren zulässig ist. Auch der Bund Osnabrücker Bürger (BOB) ist gegen eine Bebauung des Platzes. Er schlägt vor, auf dem Parkplatz einen Stadtpark zu schaffen.

Die Osnabrücker Kommunalpolitik steht oft im Kreuzfeuer der Kritik. Aber im Oktober 2019 erhält sie einen Preis. Die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis verleiht der Stadt die Auszeichnung „Nachhaltigste Großstadt Deutschlands 2020“. Die Jury würdigt damit die Steuerung durch „Strategische Ziele“, mit der die Stadt eine „sozial- und umweltgerechte Stadtentwicklung“ anstrebt. Das Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro soll in die Kindergärten und Schulen fließen, um dort „nachhaltige Mobilität“ und Verkehrssicherheit zu fördern.

Rund um Osnabrück

Für Dissen endet der Oktober mit einem Paukenschlag. Das Verwaltungsgericht Osnabrück erklärt die Bürgermeisterwahl vom 26. Mai 2019 für ungültig. Gerichtspräsident Ulrich Schwenke ist der Überzeugung, dass eine Wahlhelferin die Wahl durch ihr Verhalten beeinflusst und so die Neutralitätspflicht verletzt hat. Die Frau hatte während ihrer Dienstzeit einen fotografierten Wahlzettel mit einem roten Kreuz für Eugen Görlitz auf Whatsapp gepostet und Wähler im Wahllokal teils direkt, teils indirekt zur Wahl des Kandidaten Görlitz aufgefordert. Die Wahl endete äußerst knapp. Eugen Görlitz hatte nur 28 Stimmen Vorsprung vor seinem Konkurrenten Ulrich Meyer zu Drewer. Nach dem Ende der Amtszeit von Bürgermeister Hartmut Nümann am 31. Oktober ist Eugen Görlitz ab dem 1. November neuer Bürgermeister von Dissen – allerdings nur bis das Gerichtsurteil rechtskräftig ist. Dann müssen die Wähler erneut entscheiden, wer künftig an der Stadtspitze steht.

Unspektakulär verläuft der Wechsel an der Spitze des Landkreises. Nach acht Jahren endet die Amtszeit von Landrat Michael Lübbersmann. Er hatte im Juni 2019 die Stichwahl gegen Anna Kebschull verloren. Mit dem Amtsantritt Politikerin der Grünen endet eine 73-jährige CDU-Vorherrschaft im Landkreis.

In Bissendorf/Grambergen, direkt an der Grenze zu Melle, macht ein Halter einer 20-köpfigen Schafherde einen grausigen Fund: Ein Wolf hat drei Schafe durch einen Kehlbiss getötet und vier weitere am Hals und den Hinterläufen verletzt. Der Meller Wolfsberater Meinhard Krüger glaubt, es könne sich bei dem Wolf um ein Tier aus einem Rudel im Bad Essener Berg handeln. Der Wolfsexperte Raoul Reding und der Kreisjägermeister Martin Meyer Lührmann geben aber Entwarnung. Sie sehen keine Anhaltspunkte dafür, dass sich in der Region Osnabrück ein Wolfsrudel angesiedelt hat.

Der Gewerbepark „Schwarzer See“ in Wallenhorst war viele Jahre lang umstritten. Windräder, eine Richtfunkverbindung, eine Trinkwasser-Transportleitung sowie eine 110-kV-Hochspannungsleitung mit tief durchhängenden Kabeln und ein besonders hoher Grundwasserstand machten die Nutzung des 38 Hektar großen Geländes für Gewerbe problematisch. Nachdem die vorbereitenden Erschließungsmaßnahmen abgeschlossen sind, fällt jetzt der offizielle Startschuss für die Erschließung des Geländes. Mit drei ansiedlungswilligen Unternehmen sind die Kaufverhandlungen schon weit fortgeschritten.