Greven. Wer sich über die Türkei als Urlaubsort informieren möchte, hat dazu am kommenden Wochenende die Gelegenheit. Die Cooperation Türkischer Reisebüros (COOP TRR) richtet am 9. und 10. November ihre Jahrestagung zum ersten Mal im Terminal des Flughafens Münster/Osnabrück (FMO) aus. "Wir rechnen mit ein paar tausend Besuchern", sagt Andres Heinemann, Sprecher des FMO.

Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr im Terminal eins. Bis 18 Uhr können sich Touristen dort an den zwei Tagen kostenlos auf einer umfangreichen Reisemesse über die Türkei als Urlaubsort informieren. Die Veranstaltung ist aber auch für türkische Reiseveranstalter gedacht, die dort an Workshops teilnehmen und sich Vorträge anhören können. Der Flughafen erwartet 60 Aussteller, die ihre Infostände im Terminal eins aufbauen werden. "Auf der Bühne wird es auch Tanzveranstaltungen geben", sagt der Sprecher des Flughafens. Auch Reisen sollen verlost werden. Parken können die Besucher auf den Kurz- und Langzeitparkplätzen des Flughafens für zwei Euro pro Stunde.

Türkei Reiseziel Nummer eins am FMO

Die Jahrestagung sei nicht zu verwechseln mit der großen Reisemesse, die traditionell jedes Jahr im Januar im FMO stattfindet, so der Sprecher weiter. In den vergangenen Jahren sei die Tagung regelmäßig im Ruhrgebiet ausgetragen worden. Aufgrund des stark steigenden Türkei-Angebots habe die COOP TR Kontakt mit dem FMO aufgenommen. "Bei uns wird die Türkei im kommenden Jahr Mallorca vom Urlaubsziel Nummer eins verdrängen", sagt Heinemann. Insgesamt habe der Türkei-Verkehr einen Anteil von über 20 Prozent des Reiseverkehrs am Flughafen Münster/Osnabrück – Tendenz steigend. Viermal täglich fliegen Flugzeuge der Airlines SunExpress und Corendon Airlines vom FMO Ziele in der Türkei wie Antalya, Istanbul oder Ankara an.

Warum wurde die COOP TRR gegründet?

Die Reisebürokooperation COOP TRR wurde 2016 zur Förderung des Türkei Tourismus gegründet. Aktuell sind bereits über 900 Reisebüros schwerpunktmäßig in Deutschland, den Niederlanden sowie in Belgien angeschlossen. Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, die die Anbieter touristischer Dienstleistungen (Hotels, Veranstalter, Fluggesellschaften etc.) mit den Nachfragern (Reisebüros, Urlauber) zusammenführt, indem aktuelle Themen, Bedürfnisse und Verbesserungen diskutiert, erarbeitet und umgesetzt werden. Der türkische Reisemarkt steht im Fokus der Aktivitäten. Der Flughafen Münster/Osnabrück pflegt mit COOP TRR eine enge Kooperation bei der Stärkung und Weiterentwicklung des Streckennetzes.