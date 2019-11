Osnabrück. Dieter Thomas Kuhn zelebriert Schlager in Bielefeld. Johann König redet wirres und witziges Zeug in Münster. Die Ehrlich Brothers zeigen ihre neue Show in Halle.

Der andere Gott of Schlager, Dieter Thomas Kuhn, gibt seit Jahren im Bielefelder Lokschuppen umjubelte und ausverkaufte Konzerte. Im nächsten Jahr ist er gleich zwei Mal dort: Am 8. und 9. Mai steht die singende Fönwelle auf der Bühne und singt Evergreens und Schlager auf seine ganz eigene Weise.

Tickets unter www.ringlokschuppen.com.

„Einmal am Tag Lachen ersetzt ein Ei.“ Mit derartig abstrusen und witzigen Einfällen tritt Johann König am 9. Mai in der Halle Münsterland in Münster auf. Dort wird er in seinem Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ scheinbar wirres und konfuses Zeug erzählen, das aber doch irgendwie Sinn macht und extrem witzig ist.

Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

Mit ihrer neuen Show „Dream & Fly“ kommen die Ehrlich Brothers am 9. und 10. Mai nach Halle. Die Brüder versprechen, mit noch nie dagewesenen Illusionen das Gerry Weber Stadion zu rocken. So schmieden sie aus Feuerflammen einen echten Lamborghini, ganz in Gold.

Karten erhältlich unter www.deinticket.de.