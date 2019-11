Osnabrück. Drei Tage veränderten die Welt. Vom 15. bis 17. August 1969 wurde beim Woodstock-Festival „Liebe und Frieden“ gepredigt. Am Sonntag, 10. November, geht das Spektakel als Musical in drei Stunden über die Bühne des Rosenhofs in Osnabrück.

400000 Besucher sollen beim Woodstock-Festival gewesen sein. Die Nachwelt kennt die Auftritte von Jimi Hendrix, Joe Cocker, Santana, The Who oder Janis Joplin vor allem durch den Dokumentarfilm von Michael Wadleigh. Ohne Zweifel war das Open Air eines der wichtigsten Ereignisse der Musikgeschichte. Aber auch gesellschaftlich hatte es große Bedeutung. Es zeigte der Welt in Zeiten des Vietnam-Kriegs, dass eine friedliche Generation heranwuchs.

Die niederländische Show-Produktion „Get On The Bus“ bringt die drei Tage von Woodstock als Musical auf die Bühne. Der Rocksänger Martin van der Starre, der in „Jesus Christ Superstar“ und „We Will Rock You“ spielte, sowie der belgische Sänger und Gitarrist Thomas Meeuwis, und Sängerin Muriel te Loo sollen Joe Cocker, Roger Daltrey und Janis Joplin in die Gegenwart transportiert werden.

Die Aufführung des Musicals „Woodstock – The Story“ im Rosenhof in Osnabrück beginnt am Sonntag, 10. November, um 18 Uhr. Eintritt: 47,10/37,20 Euro. Karten erhältlich unter https://deinticket.de.

