Tattoo-Studio Vacuo neu an der Osnabrücker Hasestraße

Das Tattoo-Studio Vacuo betreibt Fabian Semrau seit kurzem in der Hasestraße in Osnabrück. Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. Nicht ganz einfach zu finden ist das Tattoo-Studio Vacuo, das vor kurzem den Betrieb in der Hasestraße aufgenommen hat. Der Eingang befindet sich an der Turmstraße, hinter dem Restaurant "Bei Tony". Aber auch die Motive für die Tätowierungen von Inhaber Fabian Semrau und seinen drei Kollegen sind nicht so einfach zu finden.