Osnabrück. Wo endet die Freiheit der Kunst? Wie fliegen Fliegen? Ist der Papst ein Hardliner? Wie gefährlich sind Tattoos? Antworten auf diese und weitere spannende Fragen gibt es beim 12. Osnabrücker Wissensforum am Freitag, 15. November, in der Osnabrücker Schlossaula. Ab kommenden Mittwoch können Sie sich für die Veranstaltung anmelden.

Die gemeinsame Veranstaltung von NOZ Medien und der Universität Osnabrück beginnt um 18 Uhr und wird moderiert von der neuen Universitätspräsidentin Susanne Menzel-Riedl und NOZ-Chefredakteur Ralf Geisenhanslüke. Beim Wissensforum haben Wissenschaftler der Uni Osnabrück vier Minuten Zeit, um auf der Bühne Fragen von NOZ-Lesern zu beantworten.

Wer überzieht, dem wird die Rote Karte gezeigt. Die Zuschauer haben bei der Veranstaltung die Gelegenheit, interessante und verständliche Einblicke in zahlreiche Themengebiete zu erhalten.

Breit gefächerte Themen

In den vergangenen Wochen haben unsere Leser Dutzende Fragen eingesandt. Eine Jury aus Experten der Universität wählte anschließend die spannendsten Fragen aus. Auch in diesem Jahr sind es wieder rund 30 Fragen, die an dem Abend von den Experten beantwortet werden. Die Palette der Themen ist dabei so breit gefächert, wie das Angebot der Universität. Warum sind Blüten so unterschiedlich? Wie entstehen Ohrwürmer? Wer hat die beste Nase im Tierreich? Ist Charisma angeboren? Diese und weitere interessante Fragen werden im Zentrum des 12. Osnabrücker Wissensforums stehen.

So kommen Sie an Tickets

Die Veranstaltung findet am Freitag, 15. November 2019, in der Aula des Osnabrücker Schlosses statt, beginnt um 18 Uhr und wird voraussichtlich gegen 21.30 Uhr enden. Der Eintritt ist frei. Da die Zahl der Plätze begrenzt ist, ist eine vorherige Anmeldung verpflichtend. Eine Kartenreservierung ist am Mittwoch, 6. November, ab 9 Uhr unter https://tickets.uni-osnabrueck.de möglich. Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Pro Bestellung können zwei Plätze reserviert werden. Interessenten geben im Warenkorb ihre Daten und die ihrer Begleitperson an.