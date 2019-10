Osnabrück. Die Hochschule Osnabrück vergibt zum Sommersemester 2020 rund 750 Studienplätze. Interessierte können sich ab Montag, 4. November, online bewerben. Zur Auswahl stehen 16 Bachelor- und 10 Masterstudiengänge.

Darunter finden sich unter anderem Studiengänge aus den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Gesundheit und Informatik. Das Bewerbungsportal ist bis Mittwoch, 15. Januar 2020, geöffnet. Das Sommersemester startet an der Hochschule Osnabrück am 2. März 2020.

Unter www.hs-osnabrueck.de/bewerbung sind Informationen zu allen Studiengängen zu finden, die im Sommersemester 2020 neue Studenten aufnehmen. Dort gibt es auch Auskunft über Zulassungsvoraussetzungen und Numerus-clausus-Daten der vergangenen Semester.

Persönliche Fragen rund um die Studienplatz-Bewerbung nimmt die Hochschule Osnabrück telefonisch an unter 0541/969-7100 oder per E-Mail an servicedesk@hs-osnabrueck.de. Die Zentrale Studienberatung (ZSB) berät zum Thema Studienwahl, online unter www.zsb-os.de.