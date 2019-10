Kann es in Osnabrück ein Böllerverbot geben? - Hintergründe im Podcast CC-Editor öffnen

Am 29. Oktober geht es bei "Immer der Hase nach" um ein von der Deutschen Umwelthilfe gefordertes Böllerverbot und ein Kunstwerk, das die Osnabrücker eigentlich nicht mehr sehen sollten. Foto: dpa/Hehmann, Grafik NOZ

Osnabrück. Wie gefährlich sind Böller? Die Deutsche Umwelthilfe fordert auch in Osnabrück ein Verbot von Böllern, weil sie Feinstaub verursachen. In "Immer der Hase nach" hören Sie heute, was die Stadt dazu sagt und wie ein Umweltmediziner das Problem einschätzt.