Osnabrück. Am Samstag, 02. November, findet am Piesberg wieder eine große Feuerwerkshow statt. Zum achten Mal veranstaltet das Unternehmen Toschpyro den Pyrozauber. Die Dampflokfreunde bieten die Hin- und Rückfahrt an.

Ab 18 Uhr zeigt Toschpyro altbekannte und neu bekannte Feuerwerkskörper am Süberweg am Haseschacht in Osnabrück. Einlass ist ab 16 Uhr. Als Höhepunkt des Abends kündigt das Unternehmen ein Höhenfeuerwerk an. Als Ende der Veranstaltung gibt Toschpyro 21 Uhr.

Der Eintritt kostet 8 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Tickets können ausschließlich am Eingang auf dem Veranstaltungsgelände erworben werden.

Dort dürfen Rucksäcke und Taschen, die größer als das Format DIN A4 sind, nicht mitgenommen werden. Das Sicherheitspersonal führt stichprobenartig Taschenkontrollen durch. Fotoausrüstungen und Campingstühle dürfen mitgebracht werden.

Im vergangenen Jahr waren nach Angabe des Veranstalters rund 5000 Gäste zu dem Spektakel gekommen.

Dampflokfreunde bieten Transport an

Die Dampflokfreunde bieten mit dem historischen Sonderzug die An- und Abreise an, welche vom Bahnhof Osnabrück-Altstadt oder Osnabrück Hauptbahnhof aus durchgeführt wird. Von dort aus geht es bis zum Zechenbahnhof Piesberg. Der Sonderzug fahrt nach dem Ende der Veranstaltung zurück in die Stadt.

Die Abfahrtszeiten:

Hinfahrt: Osnabrück Altstadtbahnhof: 17.18 Uhr / Osnabrück Hauptbahnhof: 17.35 Uhr / Ankunft am Zechenbahnhof: 17.50 Uhr

Osnabrück Altstadtbahnhof: 17.18 Uhr / Osnabrück Hauptbahnhof: 17.35 Uhr / Ankunft am Zechenbahnhof: 17.50 Uhr Rückfahrt: Zechenbahnhof: ca. 21.05 Uhr / Ankunft Osnabrück Altstadtbahnhof: ca. 21.18 Uhr / Ankunft Osnabrück Hauptbahnhof: ca. 21.20 Uhr

Fahrpreise:

Erwachsene und Kinder ab 14 Jahre: 5 Euro

Kinder (3 bis 13 Jahre): kostenlos

Die Fahrkartenpreise sind nur gültig für die Hin- und Rückfahrt, Teilstrecken sind nicht möglich. Fahrkarten sind nur am Veranstaltungstag im oder am Zug erhältlich. Fahrräder und Kinderwagen werden im Gepäckwagen kostenlos befördert.