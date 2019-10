89-Jährige gerät in Osnabrück unter Bus – Mann rettet ihr das Leben CC-Editor öffnen

Foto: Carsten Rehder/dpa

Osnabrück. Am Montagnachmittag um kurz nach 16 Uhr ist es in Osnabrück an der Bushaltestelle "Berliner Platz" zu einem Verkehrsunfall mit einem Bus gekommen. Eine 89-jährige Osnabrückerin stürzte beim Aussteigen aus dem Bus und geriet unter das Fahrzeug.