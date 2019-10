142 Tagesmütter und 2 Tagesväter sind in Osnabrück tätig. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück braucht die Tagesmütter und -väter. Und zwar dringend. Denn noch nie fehlten so viele Betreuungsplätze wie in diesem Jahr. Zu Beginn des Kita-Jahres am 1. August 2019 waren mehr als 200 Mädchen und Jungen ohne Platz – und der Ausbau von Krippen und Kitas kommt nur schleppend voran.