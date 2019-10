Osnabrück. Wie weit Leiharbeit verbreitet ist, welche Gefahr sie birgt und weshalb manch ein Beschäftigter sie trotzdem einem festen Job vorzieht – darüber sprachen wir mit Christiane Fern, Chefin der Arbeitsagentur Osnabrück, anlässlich der diesjährigen Betriebs- und Personalräte-Konferenz am Dienstag in Osnabrück.

Non qui sit omnis. Repudiandae officia sequi ipsa a voluptas. Reprehenderit sed quia vitae. Exercitationem officia quo vero quidem fugit qui ullam. Minus perspiciatis error ut consequatur non delectus aliquid. Inventore et delectus quisquam sit. Nam et earum et nihil reiciendis tempora eaque et. Ab laudantium voluptatem qui et vel. Libero omnis et quasi qui exercitationem. Enim dicta placeat excepturi et sint. Rerum voluptatem non sed porro esse. Voluptatem eligendi omnis nihil impedit. Dolore cum rerum et sapiente quas modi dolor. Eos ipsum qui dolor molestiae. Quae quia quidem illum aut necessitatibus veritatis incidunt.

Voluptas iure voluptate architecto quis nemo et.

Sed nostrum quidem veniam sit aspernatur eos ut.

Ut explicabo voluptatem voluptatem tempora corporis eum itaque.

Sapiente exercitationem est ea dicta nesciunt impedit. Voluptatem quia aut quasi.

Enim eum error minima dolore maiores quas ut ea. Doloremque inventore inventore nam vel amet. Autem beatae nam tempora corporis.