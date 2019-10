Osnabrück. Am 3. November beginnt im Osnabrücker Zoo die Laternenwoche. Zudem leuchten die "Zoo Lights" ab dem 3. November schon ab 16.30 Uhr. Die Besucher erhalten die Veranstalungstickets 50 Prozent günstiger, teilte der Zoo mit.

Auf das „Halloween-Festival“ folgt im Zoo vom 3. bis 10. November die Laternenwoche. Besucher können auf eigene Faust mit ihren Laternen durch den Zoo ziehen und zugleich einen letzten Blick auf die 160 großen leuchtenden Tierfiguren werfen, die für den Zoo in China hergestellt wurden.

Am zweiten Tag der Laternenwoche, am 4. November, wandert ein Laternenumzug durch den Zoo. Los geht es um 18.30 Uhr an der Zoo-Gaststätte. Begleitet wird der Marsch durch musikalische Unterstützung des Trompetencorps Hesepe.

Außerdem findet während der Laternenwoche wieder das „Singen mit Antje“ in der Zoo-Gaststätte statt. Dann wird die Musikpädagogin Antje Schweiger täglich um 17 und 18 Uhr für jeweils 30 Minuten mit den Kindern singen.

Am 9. November tritt der Multikulti Chor von Wir in Atter e.V. auf – ebenfalls in der Zoo-Gaststätte.

Dem Zoo zufolge lockten die "Zoo Lights" bereits 6300 Besucher an. 260 Exponate habe er herstellen lassen, um den Besuchern im kommenden Jahr neue präsentieren zu können. Zudem vermietet der Zoo seine "Zoo Lights" an anderer Zoos und Veranstalter.

Tickets für die „Zoo-Lights“ und die Laternenwoche gibt es mit 50 Prozent Rabatt im Online-Shop des Zoos unter shop.zoo-osnabrueck.de und an der Zookasse. Jahreskarteninhaber erhalten Sonderkonditionen.

Zum 3. November ändern sich außerdem die Zoo-Öffnungszeiten: Der Zoo hat täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet (Kassenschluss/letzter Einlass 16 Uhr). Die „Zoo-Lights“ mit der Laternenwoche starten vom 3. bis 10. November um 16:30 Uhr, Ende ist um 22 Uhr.