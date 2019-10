"Scary Stories to Tell in the Dark" - Anspielungsreicher Horror CC-Editor öffnen

In einem verfallenen Haus finden die Jugendlichen ein altes Buch mit Gruselgeschichten. Foto: dpa/eOne Germany

Osnabrück. Mit seinem Film „Scary Stories to Tell in the Dark“ gelingt Produzent und Co-Autor Guillermo del Toro ein überzeugender Genrefilm mit stimmungsvollem Zeitkolorit und historischen Bezügen, dem im Bemühen um einen Familienhorrorfilm sogar beinahe die Quadratur des Kreises gelingt.