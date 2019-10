Osnabrück. In einigen Uni-Mensen, darunter in Osnabrück und Oldenburg, wird an diesem Dienstag nur ein Eintopfgericht serviert. Die Studentenwerke beteiligen sich damit an einem niedersachsenweiten Aktionstag. Sie wollen darauf aufmerksam machen, dass sich die Studentenwerke vom Land im Stich gelassen fühlen.

