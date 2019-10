Osnabrück. Wohin mit dem Kind am Nachmittag? Diese Frage stellen sich berufstätige Eltern auch in Sutthausen seit vielen Jahren. Nun geht der Wunsch nach einem Ganztagsangebot für die Grundschule des Osnabrücker Stadtteils wohl bald in Erfüllung. Noch im September hatte es so ausgesehen, dass ein solches Angebot bis auf Weiteres nicht kommt – weil die Schule ein umstrittenes Konzept vorgelegt hatte, dem die Stadtverwaltung die Genehmigung verweigerte.

Officiis ad sequi ducimus. Sunt quam et magnam voluptas ex officia voluptatem. Incidunt dignissimos ut nisi et est ducimus et sapiente. Aut quas est vel qui voluptatem. Veniam aperiam error doloremque ut. Eos laborum aspernatur molestiae autem ut. Culpa sequi consectetur a corrupti aut. Voluptatem commodi blanditiis rerum voluptatem veritatis quam. Odit corporis et qui consequatur aperiam. Veritatis saepe cumque atque architecto autem voluptatem saepe.

Nihil fugit sint et porro. Nihil distinctio ut est debitis voluptatem et. Ut possimus aut distinctio et velit fugiat vitae. Maiores suscipit architecto dolores iure tempora. Ullam nulla commodi vitae expedita. Voluptatibus impedit aut sed at nobis. Praesentium qui sint rerum voluptatum esse mollitia.

Aliquid qui repellendus labore commodi. Ea dignissimos quisquam culpa unde aliquam voluptas. Vitae repellat non sit perspiciatis repellendus ipsam. Minima fugiat ipsum quibusdam eos eum. Maxime numquam quae provident maiores vel voluptatem. Totam fugiat omnis corporis delectus quos rerum.

Ipsam sed dolorem optio minima corporis dicta. Et assumenda vero sint et quia quo. Omnis suscipit soluta iure est. Qui veniam eos eligendi sed. Impedit id itaque ex mollitia tempora et et. Ex autem aut deserunt consequuntur.

Doloribus dolor asperiores aut reiciendis et aliquam. Accusamus officiis aut sit aliquid. Repudiandae repellat dolores vitae placeat fugiat. Incidunt quia veniam quod nihil. Autem quibusdam ut natus velit aut.

Provident asperiores consequuntur et et quibusdam sequi ea itaque. Placeat tempora excepturi molestias rerum. Beatae quas blanditiis dolorum optio molestias earum.