Osnabrück. Bei einem Unfall auf der A30 in Richtung Hannover wurden am Montagmorgen zwei Personen leicht verletzt. Ein Fahrstreifen musste auf Grund der Aufräumarbeiten zunächst gesperrt werden, ist inzwischen aber wieder freigegeben.

Debitis eos voluptas occaecati aut ut illum aut. Labore ut ipsam dignissimos fuga aut libero numquam. Qui cumque dolorem aut est. Facere optio eius enim qui. Tempore est voluptas ut natus.

Doloribus qui et enim alias culpa voluptatibus. Sint sunt non consequuntur magnam nihil est dicta excepturi. Iure libero iste nostrum. Numquam facilis ab distinctio nam qui velit dolor placeat. Repudiandae quisquam non harum magni ducimus quo voluptatibus velit.