Osnabrück. Mit anerkennendem Beifall und begeistertem Jubel für den Kafka-Darsteller Philippe Thelen hat Samstagabend das Premierenpublikum die Uraufführung von "Kafka" am Osnabrücker Theater am Domhof aufgenommen.

Schauspieldirektor Dominique Schnizer hat aus Erzählungen, Tagebüchern, Briefen und dem fragmentarischen Roman "Der Prozess" als Basis einen einen atmosphärisch starken Kosmos geschaffen, der von Leben und Werk des Prager Schriftstellers erzählt. Indem der Regisseur ausschließlich Kafkas Werke sprechen lässt, kommt er dem Einzigartigen dies Schriftstellers nahe, der Verzahnung von Außenwelt und Innenwelt.

Im faszinierenden Bühnenbild von Christin Treunert, das mit seinen hohen Fenstern und bleigrauen Stuben auf der Drehbühne an Schloss und Gefängnis zugleich erinnert, entfaltet sich ein Kampf zwischen dem Versicherungsangestellten Kafka, der in aussichtsloser Selbstverteidigung auf Gesetz und Gerechtigkeit pocht und einem Verwaltungsapparat, der ihn ohne Angabe von Gründen verhaftet und verurteilt. Philippe Thelens einsame, zitternde Ratlosigkeit und sein immer wieder verzweifelt mutiges Aufbegehren gegen die blanke Willkür gehen unter die Haut und machen deutlich, warum der Autor so wichtig für das 20. Jahrhundert wurde und es noch immer und (leider) wieder ist.

Manchmal scheinen die Sätze aus Kafkas Werken, wenn sie aus dem Off gesprochen werden, auf die gehetzte, umzingelte Kafka-Figur auf der Bühne unmittelbar zurückzuwirken und ihr Unbehagen an der Welt zu verstärken. Dann schließt sich der Kreis aus obrigkeitlich-autoritär geprägter Außenwelt und sensibler schriftstellerischer Reaktion auf sie zu einem Hallraum, der den Texten Franz Kafkas sehr nahe kommt. Dieser kunstvolle zweistündige Abend mit starken Darstellern und geistreich-witzigen Regieeinfällen zieht in den Bann.



Mehr zu dieser Inszenierung lesen sie hier am morgigen Sonntag.

Weitere Aufführungen: 29.Oktober, 10. u. 15 November, jeweils um 19.30 Uhr. Kartentel. 0541-7600076.