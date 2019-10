„Herr Schröder“ bittet in der Osnabrück-Halle zur großen Lehrerversammlung CC-Editor öffnen

Ringen um Aufmerksamkeit: „Herr Schröder“ in der Osnabrück-Halle. Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Eine „Doppelstunde“ voller Wortspiele, Metaphern und Peinlichkeiten: Am Erscheinungstag seines Buches „World of Lehrkraft – Ein Pädagoge packt aus“ trat der Berliner Lehrer und Comedian Johannes Schröder in seiner Rolle als „Herr Schröder“ im ausverkauften Kongresssaal der Osnabrück-Halle auf.