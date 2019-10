Osnabrück. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigen jedes Jahr auch die Einbruchszahlen. Ein bundesweiter Aktionstag von Polizei und Partnern informiert über einen effektiven Einbruchschutz – in Osnabrück am Samstag und Sonntag auf der Immobilienmesse.

Auch in der Polizeidirektion Osnabrück laufen bereits seit mehreren Wochen – vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln – regionale Veranstaltungen und Aktionen rund um den Einbruchschutz, teilte die Polizei mit. In der Polizeiinspektion Osnabrück informieren seit September Polizeibeamte und Vertreter der Kreishandwerkschaft gemeinsam an insgesamt 29 Informationsständen auf Wochenmärkten in Stadt und Landkreis zum Thema. Zudem beteiligen sie sich am 26. und 27. Oktober auf der Immobilienmesse Osnabrück im Autohaus Weller mit einem Informationsstand. Die gemeinsamen Veranstaltungen sind Teil der Präventionsaktion "Aktion Sicher Wohnen" statt.

Der Polizei zufolge bringe jeder Einbruch nicht nur einen materiellen Schaden mit sich. Er bedeute für Betroffene vor allem einen massiven Eingriff in den persönlichen Lebensbereich. Dadurch werde das eigene Sicherheitsgefühl stark beeinträchtigt. Der bundesweite Aktionstag von Polizei und Partnern will mit verschiedenen Aktionen über einen effektiven Einbruchschutz informieren und für das Thema sensibilisieren.