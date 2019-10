Der Aufbau zur Immobilienmesse im Autohaus Weller hat am Freitag begonnen. Foto: David Ebener

Osnabrück. Wer bauen oder renovieren will, findet an diesem Wochenende viele Ansprechpartner und Ratgeber gebündelt an einem Ort: im Autohaus Weller an der Pagenstecher Straße zur 26. Immoblienmesse der Agentur Barlag.