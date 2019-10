Osnabrück. Der Osnabrücker Service-Betrieb (OSB) wird in den kommenden Wochen die Fahrradabstellfläche vor dem Hauptbahnhof sukzessive reinigen und gegebenenfalls das Pflaster wieder in Stand setzen. Für Radfahrer bedeutet das: Ihre Räder müssen weg.

„Natürlich reinigen wir nicht die ganze Fläche auf einmal, sondern wir gehen wie jedes Jahr Abschnitt für Abschnitt vor“, wird Uwe Neuber vom OSB in einer Mitteilung zitiert. Fahrradabstellanlage und Ausweichfläche werden in sechs Abschnitte aufgeteilt. Jeweils montags wird ein Abschnitt gereinigt und wenn nötig nachgepflastert.

Schilder informieren die Radfahrer über die Aktion, die während der Zeit auf andere gekennzeichnete Flächen ausweichen müssen. Außerdem befestigt der OSB Handzettel an den parkenden Fahrrädern.

Der erste Abschnitt am Hauptbahnhof wird am Montag, 28. Oktober gereinigt, die anderen Termine folgen jeweils montags am 4., 11., 18. und 25. November sowie am 2. Dezember. Zu diesen Terminen dürfen in den jeweiligen Abschnitten keine Fahrräder geparkt werden.

Den Radlern stehen in dieser Zeit die noch freien oder schon bearbeiteten Flächen sowie eine eine Ausweichfläche zur Verfügung. Unmittelbar nach der Reinigung und Instandsetzung wird der jeweilige Abschnitt wieder freigegeben.

Nicht entfernte Räder werden durch die Polizei, die Fachbereiche Umwelt und Klimaschutz und Bürger und Ordnung sowie durch den OSB abgeräumt, damit die notwendigen Arbeiten ausgeführt werden können.

In Verwahrung genommene Fahrräder können bei der Radstation Osnabrück oder an der Lagerhalle nach Terminabsprache gegen Vorlage des Personalausweises und Besitznachweis abgeholt werden. Als Besitznachweis wird der passende Fahrradschlüssel akzeptiert.