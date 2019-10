Landessieger



Zweiradmechaniker Hendrik Meyer, Clenze, Betrieb: Richter Motorräder GmbH, Bad Laer; Orthopädietechnik-Mechanikerin Natalie Vogt, Melle, Betrieb: RAS GmbH, Melle; Feinwerkmechaniker Maximilian Arling, Melle, Betrieb: Wilhelm Niemann GmbH & Co. KG, Melle; Maßschneiderin Julia Greten, Meppen, Betrieb: Monika Bökers, Wietmarschen; Dachdecker Rene Karow, Lingen; Betrieb: Benzel GmbH & Co. KG, Lingen;

Kammersieger

Zimmerer Sebastian Sander, Hagen a.T.W., Betrieb: Zimmerei Rosemann GmbH, Bad Iburg; Zahntechniker Miron Kosma, Osnabrück; Betrieb: Fip Zahnkunst GmbH FIP, Osnabrück; Tischler Jannik Frese, Lünne; Betrieb: Ihr Tischlerteam ITM Hülsing KG, Emsbüren; Straßenbauer Julien Schüssler, Bramsche; Betrieb: Dieckmann BAUEN + UMWELT, Osnabrück; Schornsteinfeger Lennart Gohmann, Fürstenau; Betrieb: Berthold Zumdohme, Fürstenau; Schilder- und Lichtreklameherstellerin Jana Hengelbrock, Osnabrück, Betrieb: ABC Neon-Werbung GmbH, Wallenhorst; Raumausstatter Lukas Eduard Ciui, Dissen; Betrieb: Raumausstattung, Dissen; Metallbauer FR Konstruktionstechnik Benjamin Van der Pütten, Papenburg, Betrieb: Middendorf Metall und Brandsch, Aschendorf; Mechatroniker für Kältetechnik Alexander Martens, Osnabrück, Betrieb: HEIFO GmbH & Co. KG, Osnabrück; Maurer Maximilian Kall, Thuine, Betrieb: Friedhelm Hubelitz e.K., Lengerich; Maler- und Lackiererin Teresa Antonia Riedel, Osnabrück, Betrieb: Marc Baranowski Malermeister GmbH, Osnabrück; Kosmetikerin Merle-Susan Wieking, Bissendorf, Betrieb: Lydia Pienkos-Schawe GmbH, Osnabrück; Konditorin Swantje Prior, Osnabrück, Betrieb: Peter Dodt, Bad Laer; Kaufmann/-frau für Büromanagement Meike Kleemann, Badbergen, Betrieb: Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Osnabrück; Karosserie- u. Fahrzeugbaumechaniker FR Karosserieinstandhaltungstechnik Justin Wilmes, Geeste, Betrieb: Stehmann GmbH, Geeste; Gebäudereinigerin Maren Hagedorn, Hilter a.T.W., Betrieb: HD Hagedorn Dienstleistungen GmbH, Hilter; Friseur Beniyan Bachar, Osnabrück, Betrieb: Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Osnabrück; Fotograf Moritz Pietschmann, Enger, Betrieb: Studio Faitout GmbH, Melle; Fleischer Wilhelm Temme, Bad Iburg, Betrieb: Wilhelm Erpenbeck, Glandorf; Fahrzeuglackiererin Julia Möller, Lengerich, Betrieb: Wehlage Lackiererei GmbH & Co. KG, Lengerich; Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk FR Fleischerei Saskia Tallen, Hoogstede, Betrieb: K+K Klaas & Kock, Neuenhaus; Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk FR Bäckerei Alina-Chiara Diekmann, Veldhausen, Betrieb: Bäckerei u. Konditorei Musswessels, Rhede; Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik Jan Springhetti, Melle, Betrieb: Elektro Große-Wördemann GmbH, Georgsmarienhütte; Elektroniker für Automatisierungstechnik Nico Schürmann, Melle, Betrieb: Häder GmbH Antriebstechnik, Melle; Bäcker Jannis Thumann, Sassenberg, Betrieb: Bäckerei-Konditorei Wolke OHG, Glandorf; Automobilkaufmann Maximilian Barkau, Bramsche, Betrieb: Autohaus Renzenbrink GmbH, Bramsche; Augenoptikerin Pia Lückebergfeld, Bad Essen, Betrieb: Wolfgang Müller, Bad Essen; Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Hendrik Niemann, Bramsche, Betrieb: Strehl Haustechnik GmbH & Co. KG, Bramsche;